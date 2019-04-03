“التموين” تعلن معايير المرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين للدعم

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وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عدد من المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم ، وهو ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي عبارة عن مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم.

وتضمنت المحددات الجديدة عدد من المعايير الخاصة بالحيازة وهي:

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– من كانت مصروفات مدارس أبناءه أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد.

– من كان متوسط مصروفات المدارس الخاصة بأبناءه نحو 20 ألف جنية لأكثر من طفل في المدراس.

– من يمتلك أراضي زراعية مساحتها 10 أفدنة فأكثر.

– من يقوم بسداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

– أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون جنيه فأكثر.

– من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

– من يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.

وتعتبر معايير المرحلة الثالثة التي أعلنتها وزارة التموين خاصة بمعيار الحيازة، على عكس المرحلتين الأولى والثانية، لافتًا إلى أنه سيتم استبعاد حائزي الأراضي التي تقدر مساحتها بـ 10 أفدنة أو أكثر، وذلك نظرًا لأن %90 من حيازات مصر أقل من فدان واحد، بحسب ما أوضحه وزير التموين في تصريحات سابقة.

ومن جهته، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، أن عملية استبعاد غير المستحقين من الدعم مستمرة،مشيرًا إلى أنها ستتضمن عدة مراحل سيتم الإعلان عنها تباعًا، على أن تتسم كل مرحلة بعدة معايير تختلف عن التي تسبقها والتي تليها، مع إتاحة إمكانية التظلم مع كل مرحلة.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن بدء المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين أول مارس الماضي.

وقد نصت المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين للدعم ، بحذف كل من:” يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات”.

كذلك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن التظلم لمن انطبقت عليهم المعايير – سالفة الذكر – عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين دعم مصر ، والتى مستمرة حتى الآن، حيث أوضح وزير التموين في بيان اليوم، أن باب التظلمات مفتوح لمن يتم ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات.

تجدر الإشارة إلى أن على المتظلم الدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لإتخاذ الاجراءات اللازمة.