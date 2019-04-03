اليوم.. طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز 2108 قطعة أرض بمشروع “الإسكان الاجتماعي”

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أعلنت وزارة الإسكان، أن اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، يشهد بدء سحب كراسات الشروط الخاصة بحجز 2108 قطعة أرض بمشروع “الإسكان الاجتماعي”، بمساحات تتراوح ما بين 209 و287 مترًا، بنظام القرعة العلنية في 8 مدن جديدة، ويستمر حتى يوم 18 إبريل الجاري.

وحسب ما تضمنت كراسات الشروط نعرض لكم في السطور التالية أماكن تلك الأراضي المطروحة وسعر المتر في كل مدينة.

أولًا: أماكن الأراضي المطروحة وعدد القطع بها.

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– يتوفر عدد 425 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، بسعر 1425 جنيهًا للمتر في المجاورة 1 و4، و1250 جنيهًا في المجاورة 2.

– يتوفر عدد 200 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، بسعر 1550 جنيهًا للمتر.

-يتوفر عدد 500 قطعة أرض بمدينة السادات، بسعر موحد للمتر 1185 جنيهًا.

– يتوفر عدد 200 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، بسعر 1220 جنيهًا للمتر.

– يتوفر عدد 150 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، بسعر 825 جنيهًا للمتر.

– يتوفر عدد 250 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة ، بسعر 1045 جنيهًا للمتر بالمنطقة ذات المسلسل الأول، و890 جنيهًا للمتر للمسلسل الثاني.

– يتوفر عدد 93 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، بسعر 725 جنيهًا للمتر.

– يتوفر عدد 290 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، بسعر 1115 جنيهًا للمتر.

مواعيد الحجز:

– يمكن للحاجز الحصول على كراسة الشروط من أجهزة المدن المطروح بها الأراضي.

-يكون الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان.

يبدأ الحجز من اليوم الأربعاء 3 أبريل، ويستمر حتى 18 أبريل المقبل من الساعة 3 عصرًا وحتى 5 مساءً.

شروط حجز قطعة أرض في مشروع “الإسكان الاجتماعي”.

– أن يكون شخصًا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة).

– ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

– لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة.

– ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد من أفراد أسرته بأي مدن جديدة.

– ألا يكون سبق تخصيص له وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو لأحد أفراد أسرته.

– يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

– يجوز لشخص أو أكثر، وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة.

أسلوب السداد لحجو قطعة أرض بمشروع “الإسكان الاجتماعي” :

1- يقوم الحاجز بسداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد.

2- يستكمل الحاجز سداد الدفعة المقدمة (25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

3- يقوم الحاجز بسداد باقي ثمن الأرض وقدره 75%، من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

4- يكون استحقاق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

– طريقة التخصيص:

يتم تخصيص قطع الأراضي المطروحة عن طريق إجراء قرعة يدوية علنية، يتم الإعلان عن موعدها ومكانها في كل مدينة في وقت لاحق، على أن يتم إجراء القرعة في حضور مسئولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.