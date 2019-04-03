“الأرصاد” تٌحذر من تخفيف الملابس بسبب استمرار البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية حول تفاصيل الطقس، والتي تٌصدرها الهيئة يوميًا، والتي جاء فيها أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود البلاد اليوم الأربعاء ، الموافق 3 إبريل، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت نشرة الأرصاد أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ظل تكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، مشيرة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء ما يجعل الفرصة سانحة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

واشارت نشرة الخبراء إلى أن الرياح يكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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وبخصوص حالة البحرين، ذكر خبراء الطقس في النشرة اليومية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

ومن ناحيته حذر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، مت تخفيف الملابس، وأعلن أن الأسبوع الأخير من شهر أبريل الحالي، هو موعد تخفيف الملابس للمواطنين، مضيفًا: “إن فصل الربيع ما زال في بدايته، ويتميز بسرعة التقلبات الجوية الحادة” .

وذكر عطا: “نتوقع لدرجة كبيرة جدا موجة تقلبات أخرى، وأن تقل درجات الحرارة مرة أخرى”. وحذر رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، المواطنين من تخفيف الملابس قبل 25 يوما من الآن.

ووفق ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والأوربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 11 21

الإسكندرية 09 20

بلطيم 11 20

مطروح 10 19

السلوم 11 20

سيوة 12 27

بورسعيد 12 22

دمياط 12 20

الزقازيق 12 26

الاسماعلية 12 25

السويس 12 25

العريش 11 24

رفح 11 23

رأس سدر 11 25

نخل 05 25

نويبع 16 25

طابا 13 24

كاترين 06 20

الطور 13 27

شرم الشيخ 15 26

الغردقة 13 26

مرسى علم 15 26

الفيوم 13 28

بنى سويف 13 28

المنيا 12 30

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

قنا 14 31

الأقصر 15 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 30

الوادى الجديد 12 32

شلاتين 16 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 19 26

حلايب 19 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 34

المدينة 18 30

الرياض 17 33

المنامة 22 25

أبوظبى 24 33

الدوحة 22 28

الكويت 16 28

دمشق 04 18

بيروت 13 18

عمان 07 17

القدس 10 16

غزة 14 22

بغداد 14 25

مسقط 25 30

صنعاء 12 26

الخرطوم 21 36

طرابلس 16 19

تونس 13 22

الجزائر 11 19

الرباط 11 21

نواكشوط 17 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 14

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 19 32

نيودلهى 21 38

جاكرتا 24 32

بكين 06 21

كوالامبور 25 33

طوكيو 04 13

أثينا 07 17

روما 12 16

باريس 01 10

مدريد 06 16

برلين 08 16

لندن 02 08

مونتريال -03 09

موسكو -03 08

نيويورك 08 18

واشنطن 08 20