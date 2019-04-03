معلومات مهمة عن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.. والصرف يوليو 2019

منذ ساعة واحدة أخبار مصر
معلومات مهمة عن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.. والصرف يوليو 2019

أعلن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة بدأت إدارج المرحلة الأولى من المواليد الجدد على بطاقات التموين ، من الذين تقدموا بطلبات الإضافة ، وذلك خلال الفترة من الأول من أغسطس ، وحتى السابع من نوفمبر الماضي ، واستوفوا الشروط – منتصف يونيو المقبل ، موضحا أن صرف حصصهم التموينية ، سوف يبدأ اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.

ويرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي ، كل ما يخص إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ، وهي كما يلي:

1. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد ، في الأول من أغسطس 2018.

2. اقتصرت إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ، على مواليد الفترة منذ الأول من يونيو من العام 2006 ، وحتى 21 ديسمبر من العام 2015.

3. حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدد المواليد الذي يضاف على بطاقات التموين ، كحدٍ أقصى 3 على البطاقة التموينية الواحدة.

4. حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدة فئات مستحقة للإضافة ، وهي كما يلي:

– المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش السادات ، معاش مبارك ، معاش تكافل وكرامة.

– الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

– القُصّر الذين ليس لديهم عائل ، أو ليس لديهم دخل ثابت لوفاة الوالدين.

– العمالة الموسمية المؤقتة ، والعاملون في الزراعة ، والباعة الجائلون ، وعمال التراحيل ، والسائقون ، والمهنيون ، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة ، وذلك بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا.

– المتعطلون عن العمل ، ومن في حكمهم.

– الحاصلون على مؤهلات دراسية ، وما يزالون دون عمل ، وذلك بموجب بحث اجتماعي.

– أرباب معاشات العاملين في الحكومة ، أو قطاع الأعمال ، أو القطاع الخاص ، وذلك بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون في الحكومة ، وقطاع الأعمال العام ، أو القطاع الخاص المؤمن عليه ، وذلك بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.

5. انتهت مهلة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين ، في يوم 7 من نوفمبر 2018.

6. تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 7 ملايين طلب خلال 3 أشهر.

7. بدأت وزارتا التموين والتجارة الداخلية ، والإنتاج الحربي ، فحص الطلبات المقدمة استعدادًا لقبول من استوفوا الاشتراطات.

8. أعلن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أول أمس ، البدء في إدارج المرحلة الأولى من إضافة المواليد ، وذلك منتصف يونيو المقبل.

9. من المقرر أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تفعيل الإضافة والبدء في صرف الحصص التموينية ، للمضافين في أول يوليو 2019.

10. تتم إضافة باقي المواليد -ممن قبلت طلباتهم- على عدة مراحل.​