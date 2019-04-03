معلومات مهمة عن إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.. والصرف يوليو 2019

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أعلن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة بدأت إدارج المرحلة الأولى من المواليد الجدد على بطاقات التموين ، من الذين تقدموا بطلبات الإضافة ، وذلك خلال الفترة من الأول من أغسطس ، وحتى السابع من نوفمبر الماضي ، واستوفوا الشروط – منتصف يونيو المقبل ، موضحا أن صرف حصصهم التموينية ، سوف يبدأ اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.

ويرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي ، كل ما يخص إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ، وهي كما يلي:

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1. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد ، في الأول من أغسطس 2018.

2. اقتصرت إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ، على مواليد الفترة منذ الأول من يونيو من العام 2006 ، وحتى 21 ديسمبر من العام 2015.

3. حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدد المواليد الذي يضاف على بطاقات التموين ، كحدٍ أقصى 3 على البطاقة التموينية الواحدة.

4. حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدة فئات مستحقة للإضافة ، وهي كما يلي:

– المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش السادات ، معاش مبارك ، معاش تكافل وكرامة.

– الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

– القُصّر الذين ليس لديهم عائل ، أو ليس لديهم دخل ثابت لوفاة الوالدين.

– العمالة الموسمية المؤقتة ، والعاملون في الزراعة ، والباعة الجائلون ، وعمال التراحيل ، والسائقون ، والمهنيون ، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة ، وذلك بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا.

– المتعطلون عن العمل ، ومن في حكمهم.

– الحاصلون على مؤهلات دراسية ، وما يزالون دون عمل ، وذلك بموجب بحث اجتماعي.

– أرباب معاشات العاملين في الحكومة ، أو قطاع الأعمال ، أو القطاع الخاص ، وذلك بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون في الحكومة ، وقطاع الأعمال العام ، أو القطاع الخاص المؤمن عليه ، وذلك بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.

5. انتهت مهلة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين ، في يوم 7 من نوفمبر 2018.

6. تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 7 ملايين طلب خلال 3 أشهر.

7. بدأت وزارتا التموين والتجارة الداخلية ، والإنتاج الحربي ، فحص الطلبات المقدمة استعدادًا لقبول من استوفوا الاشتراطات.

8. أعلن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أول أمس ، البدء في إدارج المرحلة الأولى من إضافة المواليد ، وذلك منتصف يونيو المقبل.

9. من المقرر أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تفعيل الإضافة والبدء في صرف الحصص التموينية ، للمضافين في أول يوليو 2019.

10. تتم إضافة باقي المواليد -ممن قبلت طلباتهم- على عدة مراحل.​