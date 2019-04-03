مصرع شخص و إصابة 8 آخرون نتيجة انهيار عقار بسبب انفجار ماسورة غاز بالزاوية

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لقى شخص في العقد الرابع مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، فيما أصيب 8 آخرون،نتيجة انهيار عقار سكني بشارع محمد عبدالسلام بمدينة النور في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، وذكرت مصادر أمنية أن سبب انهيار العقار هو انفجار ماسورة الغاز الطبيعي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بحدوث انهيار عقار يتكون من 5 طوابق في منطقة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور قامت غرفة عمليات النجدة بدفع عدد من سيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

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وقد تبين من المعاينة المبدئية أن انهيار العقار جاء إثر خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وتم إخطار النيابة بالحادث لتولى التحقيقات.