“التعليم” توضح حقيقة تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يجري تداوله من أخبار عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول نية الوزارة تأجيل الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، هي مجرد شائعات وخبر عاري تمامًا عن الصحة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، بيانًا أوضحت فيه أن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن حتى يكون هناك حديث عن تأجيلها،.

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وخلال البيان، طالبت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى أبنائنا الطلاب.

وأكدت الوزارةفي بيانها، أنه في حالة اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة بشأن الامتحانات سيتم إعلانها بمنتهى الشفافية وفِي الوقت المناسب.