“الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة.. تعرف عليها

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ذكر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أحوال الطقس في جمهورية مصر العربية تشهد بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يصل إلى درجتين، في أغلب المحافظات، حتى يصبح متوسط درجات الحرارة في القاهرة نحو 25 درجة ، ولكن يظل الطقس شديد البرودة ليلًا.

وأوضح “شاهين” في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، أنه رغم استقرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلا أن هناك فرص لسقوط الأمطار من الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية، وبعض المناطق في وسط وجنوب سيناء.

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وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلًا: “تنشط الشبورة في الصباح الباكر على شمال البلاد والوجة البحري والجاهرة، وتكون السحب منخفضة إلى متوسطة على شمال البلاد”.

وبخصوص حركة الرياح، أشار “شاهين” إنها ستكون جنوبية غربية معتدلة نشطة على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “الظواهر الجوية التي تسيطر على حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة الشبورة الصباحية وأمطار خفيفة على بعض المناطق”.

وتوقع “شاهين” حدوث تقلبات جوية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، نتيجة الظواهر الطبيعية في فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.

وعلى صعيد متصل، أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، كان ذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1007 هيكتوبسكال وحالة البحر مضطربة.

وأكد المركز أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة بخصوص التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.