مجلس الوزراء يوافق على قرارات “نصرة الغلابة”.. وتطبيق الزيادة في المعاشات والأجور يوليو المقبل

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قرر مجلس الوزراء. اليوم الأربعاء، الموافق ٣ إبريل، الموافقة على مشروع قرار بقانون حول تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

حيث نص مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.

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كذلك لفت مشروع القرار إلى أنه بداية من الاول من يوليو المقبل سيتم منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.

وأوضح مشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

كما نوه نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

جدير بالذكر أن تلك القرارات السالفة الذكر التي وافق عليها مجلس الوزراء صادرة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهي القرارات التي أعلنها سيادته في احتفالية يوم المرأة المصرية، السبت الماضي، والتي بموجبها سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، كذلك سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه بالإضافة إلى العلاوة الخاصة التي سيتم منحها للعاملين بالدولة بحد أقصى ٧٥ جنيها للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا لغير المخاطبين، علما بأنه سيتم تنفيذ تلك القرارت بعد موافقة مجلس الوزراء عليها اعتبارا من أول يوليو المقبل.