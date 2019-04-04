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تقدم البرلماني المهندس هيثم الحريري، عضو تكتل “25/30″، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشأن قرار منع صرف السلع التموينية، والخبز المدعم لمن تجاوزت دخلهم الشهرية عن مبلغ 1500 جنيهًا مصريًا.

بيان عاجل عن إلغاء دعم التموين لمن تجاوزت دخولهم 1500 جنيه

وأعلن المهندس هيثم الحريري، في طلبه أنه استناداً إلى حكم المادة الصادرة تحت رقم 134، من الدستور المصري، واستنادًا على المادة الصادرة على الرقم 215 من اللائحة الداخلية الصادرة عن مجلس النواب.

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وجاء في بيان هيثم الحريري: “أتقدم بالبيان العاجل التالي إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، نحن إذ نقدر ونثمن قرار مؤسسة الرئاسة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وغيرها من القرارات التصحيحية التي طالبنا بها كثيرا وتأخرت كثيرًا، ونحن إذ نطالب الحكومة بزيادة تلك القيم حتى تتناسب مع الانخفاض بقيمة الجنيه المصري، والعمل على رفع الدعم، وزيادة أسعار السلع والخدمات، خصوصًا مع توجه الحكومة المصرية إلى زيادة الأسعار، ورفع الدعم خلال شهر يوليو القادم”.

وطالب البرلماني هيثم الحريري الحكومة المصرية أن يتم مراجعة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الخاص بصرف بطاقات التموين، والخبز المدعم لمن لا يتجاوز أجره عن مبلغ 1500 جنيهًا مصريًا، ومعاش يصل إلى 1200 جنيهًا مصريًا، حيث أن تلك القيم متدنية إلى أقصى درجة، وقد أصبحت تلك الأجور لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، كما أنه لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

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