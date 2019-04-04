الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع استمرار البرودة ليلًا والشبورة صباحًا

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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هذه الأيام ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وتحسنًا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية،مضيفًا أن أجواء الطقس تظل معتدلة حتى بداية الأسبوع القادم.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أضاف “عبدالعال” أن ظهور الشبورة المائية مستمرة في الصباح الباكر، خصوصا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

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وأشار رئيس هيئة الأرصاد، أن الرياح ستكون خفيفة على جنوب الصعيد، متابعًا أن فرصة سقوط الأمطار الخفيفة ما تزال سانحة على السواحل الشمالية الشرقية.

وخلال نشرة أخبار الطقس التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع خبراء الهيئة، أن يسود البلاد اليوم الخميس، الموافق 4 إبريل، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، يميل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت توقعات الخبراء، في نشرة أخبار الطقس، التي تٌصدرها هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية سوف تقل مع وجود الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

أما فيما يخص حالة البحرين ، فتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فهي تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

وحسب ما ورد في نشرة أخبار الطقس التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على في مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والدول الأجنبية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 4 إبريل، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 22

الإسكندرية 12 20

بلطيم 14 20

مطروح 10 18

السلوم 11 19

سيوة 13 24

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 25

العريش 13 21

رفح 12 20

رأس سدر 15 24

نخل 06 25

نويبع 17 26

طابا 14 25

كاترين 10 21

الطور 16 28

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 27

مرسى علم 15 28

الفيوم 13 25

بني سويف 13 25

المنيا 12 26

أسيوط 13 26

سوهاج 13 28

قنا 14 29

الأقصر 14 30

أسوان 16 31

أبو سمبل 15 30

الوادي الجديد 13 28

شلاتين 16 32

أبو رماد 17 30

رأس حدربة 18 29

حلايب 18 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 4 إبريل، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 36

المدينة 20 34

الرياض 19 32

المنامة 22 28

أبو ظبي 25 36

الدوحة 23 26

الكويت 18 30

دمشق 07 19

بيروت 14 20

عمان 07 19

القدس 09 18

غزة 14 21

بغداد 15 27

مسقط 26 31

صنعاء 11 24

الخرطوم 22 39

طرابلس 17 26

تونس 11 22

الجزائر 10 14

الرباط 10 17

نواكشوط 17 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 4 إبريل،على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 17

اسطنبول 05 12

إسلام آباد 20 34

نيودلهي 23 39

جاكرتا 24 33

بكين 09 28

كوالامبور 25 33

طوكيو 08 16

أثينا 09 17

روما 06 16

باريس 03 12

مدريد 06 16

برلين 09 20

لندن 06 09

مونتريال 05- 03

موسكو 01- 09

نيويورك 04 14

واشنطن 10 19