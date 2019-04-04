التعليم: الإعلان عن مسابقة جديدة للمعلمين قريبًا

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كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، عن مفاجأة سارة سوف يتم الإعلان عنها قريبًا، حيث سيتم الإعلان عن مسابقة أخرى للمعلمين قبل بداية العام الدراسى القادم، مشيرًا إلى أن تلك المسابقة الجديدة التي سوف يٌعلن عنها مختلفة عن مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت منها الوزارة خلال الأيام الماضية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، أن مسابقة العقود المؤقتة، التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة في الفترة الأخيرة قد انتهت،أن جميع المعلمين الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم بالعمل، لمدة فصل دراسي وانطبقت عليهم شروط الإعلان والمسابقة، تسلموا العمل والآن فى المدارس.

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وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن جميع البيانات النهائية الخاصة بتلك المسابقة فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة.