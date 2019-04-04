الداخلية: إحباط محاولة تهريب 2 طن هيروين و99 كيلو من مخدر الـ”الآيس” داخل البلاد

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نجحت قوات الأمن بالإشتراك مع القوات البحرية في توجيه واحدة من أكبر الضربات ضد مهربى المخدرات، حين تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي حاول تهريب أكثر من 2 طن من مخدر الهيروين و99 كيلو جرام من مخدر الآيس، كان التشكيل العصابي ينوي تهريبها إلى داخل البلاد، على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر .

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة المخدرات بكل حزم وحسم لما لها من مردودات وخيمة على المجتمع وتأثير سلبى على معدلات الإقتصاد القومى.

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وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية والتي ترفع علم دولة أجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن تمكنت من رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم ( 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد فى قضايا “مخدرات، سلاح” – 7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية )

وتابع بيان الداخلية: أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات حرس الحدود فضلًا عن المشاركة الفاعلة من القوات البحرية، تم إستهداف السفينة أثناء تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وبالرغم من صعوبة الأحوال الجوية، تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها والقبض على طاقمها المكون من 7 أشخاص .

وبعد ضبط السفينة وطاقمها وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومع أعمال التفتيش تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى أٌعد خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض، وكانت الكمية المضبوطة هي:

1900 لفافة كبيرة الحجم من مخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جرام).

99 لفافة من مخدر الآيس الخام وزنت جميعها ( 99 كيلو جرام ) .

ضبط مبالغ مالية قدرها ( 305 ألف ريال إيرانى ، 3375 روبية باكستانى ، 171دولار أمريكى) .

(4 هواتف محمولة .

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن المضبوطات قُدرت بقيمة مالية بحوالى (2,050,000,000) إثنان مليار وخمسون مليون جنيهاً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

. وأشار البيان إلى أنه جارى إستهداف باقى عناصر التشكيل العصابي من المصريين داخل البلاد .