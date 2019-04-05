قبل الاستفتاء.. تعرف على كيفية تغيير مقر لجنتك الانتخابية

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قبل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في حالة رغبة أي المواطن في إجراء تعديل على مقر مركزه الانتخابي، عليه أن يقوم باتباع بعض من الخطوات من أن إجراء التعديل المرغوب إجراءه.

كيفية تغيير مقر لجنتك الانتخابية

يقوم المواطن الراغب في تغيير مقر لجنته الانتخابية بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للانتخابات. ثم يتم اختيار “طلب تغيير المركز الانتخابي”، من القائمة المتواجدة على يسار الموقع الإلكتروني للهيئة. يتم كتابة الرقم القومى بالخانة المخصصة. ثم يقوم المواطن بالضغط على زر “أبدأ الطلب”. يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بنموذج الاستمارة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتم اختيار ثلاثة مراكز انتخابية من حيث الأقرب إلى محل سكن المواطن. يتم الضغط على زر “إرسال”، ليتم بعدها الانتهاء من إجراء ملء البيانات.

طريقة أخرى لتغيير مقر اللجنة الانتخابية

هناك طريقة ثانية من أجل تقديم طلب تغيير مقر اللجنة الانتخابية دون الحاجة إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للانتخابات، في حالة إن للمواطن غير متاح له استخدام الموقع الإلكتروني، عن طريق توجه المواطن إلى أقرب مقر “محكمة ابتدائية”، و يقوم المواطن بتقديم الطلب الخاص به إلى المحكمة، والتى تقوم بدورها بإرساله هذا الطلب إلى الهيئة.

ثم تقوم “الهيئة الوطنية للانتخابات”، عن طريق لجنة مختصة بإجراء دراسة على هذا الطلب، ليتم بعدها تحديد المقر الانتخابي الأقرب بالنسبة إلى مقدم الطلب.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المركز الانتخابى هو أحد الأماكن التى يتم تحديدها من قبل “الهيئة الوطنية للانتخابات”، والتي تكون في إحدى المدارس العامة، أو المدارس القريبة من محال إقامة كافة الناخبين ، أو في داخل نطاق قسم، أو في نطاق مركز الشرطة يكون المواطن تابع لها من خلال محل إقامته.

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