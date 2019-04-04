تعرف على عقوبة تعطيل سيارات الإطفاء والإسعاف بقانون المرور الجديد

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شمل “قانون المرور الجديد”، العديد من المواد، التي تعد رادعة، والتي تندرج تحت شريحة معينة، ولكنها تختلف في العقوبات التي تقع على المخالف، ومنها دفع غرامة مالية، أو الحبس أو معاقبة مرتكب المخالفة بـ العقوبتين دفع الغرامة، والحبس معًا.

عقوبة تعطيل سيارات الإطفاء والإسعاف بقانون المرور

أقر قانون المرور الجديد، إن “عدم إعطاء أولوية الطريق إلى المركبات المخصصة للطوارئ، ومركبات الشرطة، ومركبات الإسعاف والإطفاء”، يعد مخالفة تندرج تحت “الشريحة الثالثة”، التي يتم خلالها التالي:

خصم 3 نقاط في حال ارتكابها تلك المخالفة.

تضمن أيضا تلك المخالفة عقوبة الحبس مدة لاتزيد على شهر، مع دفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه أو إحداهما.

قيادة مركبة ينبعث منها الدخان بشكل كثيف

أقر أيضا قانون المرور الجديد أن “قيادة مركبة ينبعث منها دخان بشكل كثيف” يعد مخالفة، تندرج تحت “الشريحة الثالثة”، والتي يتم خلال تلك المخالفة، التالي:

خصم 3 نقاط في حال ارتكاب تلك المخالفة.

الحبس مدة لا تزيد على شهر.

دفع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيهًا مصريًا، أو إحداهما.

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