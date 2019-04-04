لمواجهة الزحام بالقطارات.. وزير النقل: توفير تذاكر للركوب “واقفًا”

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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، الموافق ٤ إبريل، إنه في إطار خطة الوزارة لمواجهة الزحام بالقطارات سيتم زيادة عدد الشبابيك ووضع أكشاك في كافة المحطات للتسهيل على الركاب في قطع التذاكر لمنع تعرض الراكب إلى الغرامة، مشيرا إلى أنها ستكون محددة المحطات لمنع التكدس داخل عربات القطارات.

وخلال البيان الذي أصدرته وزارة النقل صباح اليوم، حول جولة الوزير التفقدية لمحطة أسوان، أكد كامل الوزير أنه أعطى تعليماته لمسئولي السكك الحديدية بزيادة عدد التذاكر بمقدار 20% لحين توريد العربات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل الوزارة والمقدرة أعدادها بـ1300 عربة جديدة.

و الوزير أنه سيتم زيادة عدد القطارات والعربات وإتاحة عدد أكبر من التذاكر، وسيتم كتابة كلمة (واقفًا) على تذاكر نسبة الـ20%، التي وجه بزيادتها وزير النقل لاستيعاب كثافة الركاب بالقطارات.

وكانت هيئة السكك الحديدية، قد بدأت أول أبريل الجاري في تطبيق غرامة ركوب القطار دون تذاكر، وهو ما تسبب في تكدس وزحام الركاب على شبابيك قطع التذاكر داخل محطات القطارات.

تجدر الإشارة إلى أن الغرامات جاءت كالتالي:

10 جنيهات للقطارات المميزة والمطورة.

20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي.

30 جنيهًا للقطارات المكيفة VIP – 5 جنيهات للقطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو).

وكانت تلك الغرامات هي ما أقرها وزير النقل المهندس كامل الوزير.