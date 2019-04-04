3 تكليفات لـ”السيسي” خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات.. تعرف عليها

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عقد اليوم الخميس، الموافق ٤ إبريل، الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، و مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وحول ما دار في الاجتماع، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، قام خلال الاجتماع باستعراض آخر مستجدات خطة الوزارة لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في مجال التعليم الجامعي والبحثي، وذلك عن طريق التوأمة بين الجامعات والمراكز المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، على النحو الذي يسهم في تطوير المناهج التعليمية واستخدام طرق التدريس الحديثة وتدريب الشباب في مختلف المجالات.

وأضاف السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسي خلال الاجتماع شدد على ضرورة المضي في عدة محاور وهي : أولا ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير واقع ثقافة التعلم والمعرفة وهي ما تساهم في دعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، باعتبارهما ركنًا أساسيًا في بناء الدولة العصرية الحديثة وركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المحور الثاني الذي وجه إليه الرئيس السيسي كان العمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المحور الثالث الذي يجب العمل عليه هو دعم الشباب المتميز والمتفوق علمياً من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين والعقول النابغة وذلك للانطلاق نحو المستقبل لصالح مصر وكذا للإنسانية جمعاء.

وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه في نهاية الاجتماع. توجه كل من وزير التعليم العالي وأعضاء المجلسين بالشكر والتقدير للرئيس على دعمه المستمر لدور الجامعات والمراكز البحثية في بناء الوطن وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة العملية وخدمة وطنهم بالصورة المثلى التي ترقى إلى آمال الشعب المصري.