الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم الجمعة وتوجه نصيحة للمواطنين

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صرح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إن هناك حالة من الاستقرار بالنسبة إلى الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن حالة الطقس سوف تكون معتدلة جو ربيعي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، جاءت تصريحات الدكتور أحمد عبدالعال خلال لقائه عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز”.

وأكد على وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، والتي تكون عبر الطرق، خصوصًا في المناطق القريبة من المناطق الزراعية أو المسطحات المائية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مازالت شديد البرودة خلال ساعات الليل، وأهاب بكافة المواطنين بعدم تخفيف الملابس حيث أن التغيير التي تشهدها درجات الحرارة في جمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال”، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار، لكنها سوف تكون أمطار خفيفة على كافة السواحل الشمالية للدولة المصرية، وكذلك على محافظات الوجه البحري مع بداية يوم السبت القادم.

وأعرب عن توقعات خبراء “هيئة الأرصاد الجوية”، أن يسود يوم الجمعة، طقس يعد لطيف على كافة السواحل الشمالية، معتدل على كافة محافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة حتى مناطق ومدن شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية للدولة المصرية، حتى محافظة القاهرة، كما تظهر السحب المتوسطة، والمنخفضة على شمال، وشرق الدولة المصرية، والرياح يكون أغلبها شمالية شرقية إلى معتدلة.

أما بالنسبة إلى حالة البحار، فمن المتوقع أن تكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وتكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة إل حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما بالنسبة إلى نشاط الرياح فتكون شمالية غربية.

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