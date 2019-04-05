بدء صرف معاشات شهر أبريل من مكاتب البريد وبنك ناصر الأسبوع القادم

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات أبريل الجاري، وذلك بالنسبة إلى المعاشات المحولة من أجل أن يتم صرفها عبر “بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد”، والبالغ عددهم ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 5.7 مليار جنيهًا مصريًا، اعتبارًا من الأسبوع القادم مع ضمان انتظام الصرف بكافة المنافذ المتنوعة.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه العام والحكومي، والقطاع الخاص، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من أجل بدء صرف معاشات أبريل اعتبارًا من يوم الاثنين السابق، لعدد يقارب من 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 12.7 مليار جنيهًا مصريًا.

يتم صرف المعاشات عبر ماكينات الصرف الآلية “A.T.M”، وقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المعاشات المحولة من أجل صرفها عبر “بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد”، يبلغ عددهم 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيهًا مصريًا، تستحق الصرف اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري لعام 2019.

ومن المتعين أن يتم صرف المعاشات المحولة عبر البنوك، والتي يصل عددهم إلى 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهًا مصريًا اعتبارًا من اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري.

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