الأزهر يجيب.. هل يجوز لـ ولى اليتيم أن يأخذ شيئًا من ماله عند الحاجة؟

Advertisements

ورد سؤال إلى “مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” سؤال، “هل يجوز لولي اليتيم أن يأخذ شيئًا من ماله عند الحاجة؟”، وذلك ضمن الأسئلة التى يتم إرسالها إلى المركز، فى إطار التدقيق للحصول على إجابة عن تلك الفتوى من مصادرها الموثقة.

وكانت إجابة الأزهر كالتالي من خلال “مركز الفتوى”، حيث قال إن المال الذي تم تخصيصه إلى اليتيم ليكون ملكًا له، ويتم صرف مصالحه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا المال شيئًا إلا من خلال الحق الشرعى، لما جاء من قول الله جل وعلا: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا”، سورة النساء، الآية رقم 2، كما قال الله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً”، “سورة النساء، الآية: 10”.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “رخص الشرع الحنيف للقائم على شؤون اليتيم، والنَّاظر فى مصالحه أن يأكل من ماله، لكن بالمعروف، وهذا أن كان هذا الشخص فقير، في المقابل ما يقوم به من شؤونه كما قال الله جل وعلا لقوله تعالى: “وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف”، سورة النساء، الآية: 6″، وعلى هذا، فيجوز إلى ولى اليتيم الذى يقوم برعاية شؤون اليتيم أن يأكل من ماله، لكن بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم”.

أقرا المزيد الأزهر يجيب.. نذرت لله نذرًا ولكنى عجزت عن الوفاء به.. فماذا أفعل؟