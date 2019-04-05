التليفزيون الجزائري: إقالة مدير المخابرات عثمان طرطاق

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في نبأ عاجل أذاع التلفزيون الجزائرى، صباح اليوم الجمعة، الموافق 5 إبريل، قرار إقالة مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق.

فيما أكدت وسائل إعلام جزائرية بإلحاق مديرية المخابرات بوزارة الدفاع بدلا من رئاسة الجمهورية.

وأكدت قناة النهار الجزائرية أن قائد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية عثمان طرطاق، المدعو بشير، قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية مكلفًا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

وأضافت قناة النهار في تقريرها الإخباري: “تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية والذي جعله في وضع غير طبيعي”.

وذكرت القناة: “إنهم عسكريون يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع تم هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية”.

وتابعت “هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، جعلهم يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية”.

واختتمت قناة النهار تقريرها الإخباري بـ : “لذلك تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015، وبذلك إلغاء التبعية لرئاسة الجمهورية يسمح برقابة أكبر للعسكريين”.