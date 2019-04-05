انقطاع المياه عن مدينة قليوب لمدة 12 ساعة الأحد المقبل

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أعلنت إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الجمعة، الموافق 5 إبريل، أنه من المقرر قطع مياه الشرب عن منطقة قليوب المحطة بينما تكون ضعيفة في مدينة قليوب يوم الأحد المقبل، الموافق 7/4/2019 ، لمدة 12 ساعة، من تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك بسبب إصلاح عطل بخط المياه الرئيسي لمدينة قليوب.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.