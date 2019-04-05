ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت

Advertisements

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق 5 إبريل، نشرة أخبار الطقس، حول تفاصيل طقس غدًا السبت، حيث ذكر الخبراء أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء في نشرتهم أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمتد الى شمال الصعيد.

وتابعت نشرة الخبراء، أنه تقل الرؤية فى ظل وجود الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحرين، فإن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وأوضحت نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.