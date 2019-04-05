“الصناعة” تبحث مع شركة صينية تصنيع الـ “سكوتر” بمصر باستثمارات 10 ملايين دولار

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صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أنه يجرى الأن الاتفاق والتشاور مع شركة صينية تعمل في مجال تصنيع الدراجات البخارية على الاستثمار في مصر وتصنيع الـ” سكوتر”.

وبخصوص هذا الشأن، أصدرت وزارة الصناعة اليوم الجمعة، الموافق 5 إبريل، بيانًا ذكرت فيه إن شركة سونرا إليكتريك وهي إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات الكهربائية “اسكوتر” تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وأضاف البيان أن الوزير عمرو نصار يبحث مع فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصري في المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية، بحسب البيان.

وخلال البيان أوضح الوزير، إن اللقاء استعرض خطة الشركة لإقامة محور تصنيعي للشركة في مصر تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية بما فيها الأسواق الأفريقية والأوروبية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار الوزير عمرو نصار، إلى أن شركة سونرا إليكتريك الصينية، قررت إقامة هذا المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية، في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة .

ومن ناحيته، قال فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية، إن الشركة حريصة على العمل والتوسع في السوق المصري لأنه يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفًا إن إجمالي استثمارات المشروع المقرر إقامته قريبًا، تصل إلى نحو 10 مليون دولار حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات الكهربائية في السوق المصرية.

كما أوضح وزير الصناعة، أن الحكومة تولي أهمية كبيرًا لإنتاج تلك المركبات والدراجات الكهربائية خصوصا وأن هذا الأمر أصبح توجها عالميًا لإحلال المركبات الكهربية محل المركبات المعتمدة على الوقود بما يسهم في توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية وتخفيف الآثار السلبية التي تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.

وأكد وزير الصناعة عمرو نصار ، أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركز تصنيعي عالمي لهذه النوعية من المنتجات خاصة في ظل وجود منصة صناعية كبيرة في مصر بدأت منذ أربعينات القرن الماضي، مضيفًا أن السوق المصري يعد أيضًا سوقًا استهلاكيًا ضخمًا حيث يبلغ قوامه نحو 104 ملايين نسمة.