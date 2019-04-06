بعد إقرار الغرامات بالسكك الحديدية.. وزير النقل: مفيش خروج بدون تذكرة (فيديو)

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم زيادة أماكن بيع التذاكر بمحطة مصر؛وتلك الخطوة تأتي تسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن إقرار الغرامات الجديدة وتفعيلها كانت خطوة مهمة لتغريم أي شخص يستخدم المرفق وهو لا يحمل تذكرة قطار .

وخلال تقرير أذاعته قناة “mbc مصر” الفضائية، عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، ذكر وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن كل مواطن سيدخل محطة القطار يجب أن يكون معه تذكرة، ويجب عليه الحفاظ عليها؛ لأنها ستُطلب منه عند الخروج، وفي حال عدم وجودها يتعرض المواطن للغرامة”.

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وأكد وزير النقل حديثه قائلًا : “اللى هيدخل محطة قطار لازم يكون قطع التذكرة من الشباك، ومحدش يرمى التذكرة أو يضيعها، لأنك مش هتخرج من المحطة إلا لو معاك التذكرة، ولو فقدت منك هتدفع قيمة التذكرة وعليها الغرامة”.

وأضاف المهندس كامل الوزير، إنه قام بعرض خطة تطوير نظام الدراسة بمعهد وردان عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ، مضيفًا: “بداية من العام المقبل سنأخذ الأعداد طبقا لاحتياجات السكة الحديد، هناخد دبلوم صناعة وبنفكر ناخد ثانوية عامة، ومعهد تكنولوجيا السكة الحديد، وردان”.

من ناحيته، علّق الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه أن وزير النقل حريص على الاطمئنان على كل وسائل الحريق بالقطارات بنفسه، مشيرًا إلى أنه بعد تقرير الغرامة لمن لم يقطع تذكرة، فإن شبابيك التذاكر تٌحصل الأن 170 ألف جنيه، بعد أن كانت تحصل 10 آلاف جنيه فقط يومياً، بمعنى أن السكك الحديدية كانت تخسر يومياً 160 ألف جنيه.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن مرفق السكة الحديد، كان يصرف فى العام 6 مليارات جنيه، بينما كانت إيراداته 2 مليار، موضحا أن وزير النقل يطلب قطع التذكرة، وأنهى “أديب” حديثه مطالبًا المواطنين : “لو سمحتوا لما تطلعوا قطر تقطعوا التذكرة”.



يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كانت قد بدأت في مطلع الشهر الجاري في تطبيق عدد من الغرامات والتي تنوعت ما بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة التي يفعلها الركاب داخل المحطات والقطارات، بالإضافة إلى تسطح بعض الركاب أعلى القطارات، والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، إضافة إلى ماسبق، حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

وإليكم في السطور التالية يرصد لكم موقع “مصر 365” نوع المخالفة والغرامة التي ستطبق عليها وهي كالأتي:

أولا – ركوب القطار بدون تذاكر:

– غرامة 10 جنيهات نظير ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذاكر.

-غرامة 20 جنيهًا نظير ركوب القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي بدون تذاكر.

-غرامة 30 جنيهًا نظيى ركوب القطارات المكيفة VIP بدون تذاكر.

-5 جنيهات غرامة ركوب قطارات خط أبوقير وخط 23 يوليو بدون تذاكر.

كما شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على الركاب ضرورة الاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول، لعدم التعرض للغرامة.

ثانيا – غرامات الأفعال والسلوكيات الخطأ:

-50 جنيهًا غرامة النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

-50 جنيهًا غرامة العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة.

-50 جنيهًا غرامة دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها، دون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

-50 جنيهًا غرامة إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

ثالثا- غرامات التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات:

– غرامة قدرها 200 جنيه.

رابعا- حمل الأثقال الكبيرة التي تُعرض الركاب للمضايقة أو الأذى:

– غرامة 210 جنيهات​.