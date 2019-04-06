الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مع استمرار البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

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صرح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اليوم السبت وغدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ويكون لطيفا على غرب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف “شاهين” في تصريحات تليفزيونية،إن طقس اليوم السبت، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد.لافتًا إلى أن الرياح تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كذلك تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية.

وحول طقس غدًا الأحد، ذكر “شاهين” أنه يتوقع أن تشهد البلاد غدًا الأحد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، مضيفًا أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد إلى القاهرة ، مع رياح معتدلة.

وحول تكون الشبورة المائية صباحًا، أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد خلال اليوم وغدًا تواج للشبورة المائية الكثيفة صباحًا خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، موضحًا أن هناك هدوءًا في حركة الرياح يسمح للقيام بكافة الأنشطة والأعمال اليومية.

وقال “شاهين” أنه رغم اعتدال درجات الحرارة صباحًا وميلها للحرارة على محافظات الصعيد، إلا أن هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فترات الليل، متابعًُا أنه من المحتمل سقوط الأمطار غدًا الأحد على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري وسيناء، تكون خفيفة إلى متوسطة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها الدورية التي تٌصدرها يوميًا، والتي ترصد توقعات الخبراء لتفاصيل الطقس والظواهر المناخية.وجاء في نشرة اليوم، أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

أضاف الخبراء أنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والتي من المتوقع أن يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، والتي تمتد إلى شمال الصعيد موضحًا أن نشاط الرياح يكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحرين، ذكرت توقعات الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

ووفق ما جاء في نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 12 23

الإسكندرية 12 21

بلطيم 15 23

مطروح 13 21

السلوم 14 24

سيوة 18 30

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 16 25

الإسماعلية 13 25

السويس 14 24

العريش 12 25

رفح 11 24

رأس سدر 19 26

نخل 11 27

نويبع 18 28

طابا 13 27

كاترين 10 24

الطور 16 28

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 27

الفيوم 13 28

بني سويف 13 28

المنيا 13 30

أسيوط 12 31

سوهاج 14 33

قنا 14 34

الأقصر 15 36

أسوان 18 35

أبوسمبل 16 36

الوادي الجديد 15 35

شلاتين 18 30

أبورماد 18 29

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 28

بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 37

المدينة 21 34

الرياض 18 34

المنامة 23 29

أبوظبي 25 37

الدوحة 23 30

الكويت 19 29

دمشق 07 20

بيروت 15 19

عمان 10 19

القدس 12 18

غزة 16 22

بغداد 15 25

مسقط 27 32

صنعاء 11 25

الخرطوم 23 40

طرابلس 14 20

تونس 09 20

الجزائر 10 14

الرباط 10 16

نواكشوط 18 30

بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

أسطنبول 09 16

إسلام آباد 18 33

نيودلهي 22 38

جاكرتا 25 33

بكين 06 20

كوالامبور 24 35

طوكيو 10 19

أثينا 11 16

روما 07 18

باريس 06 16

مدريد 05 11

برلين 08 19

لندن 07 11

مونتريال 01 06

موسكو 01 08

نيويورك 08 15

واشنطن 12 16