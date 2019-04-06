خطوات هامة لخفض استهلاك فاتورة الكهرباء بالصيف.. تعرف عليها

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خلال تلك الفترة من كل عام يحتفل كافة الشعب المصري بـ “شم النسيم” لتبدأ بعدها ارتفاع في درجات الحرارة، وهذا يعني زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية حيث يتم البدء في استخدام التكييفات هربًا من حرارة الجو المرتفعة.

أعلن رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق الدكتور حافظ سلماوي، عن عدد من الإرشادات والنصائح الهامة لتجنب ارتفاع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف.

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خطوات هامة لخفض استهلاك فاتورة الكهرباء بالصيف

أولاً: ترشيد استهلاك بعض من الأجهزة الكهربائية

مثل ترشيد استهلاك المجففات، وكذلك الغسالات في الأجهزة المنزلية الهامة، التي تستهلك قدر من الكهرباء، والتي يمكن تقليل وترشيد تلك الطاقة عن طريق الخطوات التالية:

في حالة تشغيل الغسالة يتم تشغيلها بكامل بحمولتها من الملابس.

يتم نشر الغسيل بالهواء ليجف بدل من استخدام المجفف الكهربائي.

ثانيًا: الفريزر والثلاجة

العمل على التأكد من صحة كفاءة الثلاجة الكهربائية.

التأكد من نظافة ملف المكثف المتواجد في ظهر الثلاجة الكهربائية.

إحكام غلق باب الثلاجة، وعدم فتحه إلا في حالة الضرورة.

عند فتح باب الثلاجة يتم غلقه بسرعة بعد فتحه من أجل ضمان عدم تسرب الهواء البارد من خارج الثلاجة.

العمل على ترتيب المحتويات داخل الثلاجة حتى تكون عملية إخراج وإدخال الأطعمة والأشياء بسهولة ويسر.

على العكس مما سبق بالنسبة إلى الفريزر فيفضل أن يكون ممتلئًا بشكل تام.

عند الضرورة يمكن ملء كافة الفراغات في الفريزر بأكياس ممتلئة بالماء.

العمل على فصل الكهرباء عن الثلاجة في حال مغادرة المنزل لفترة زمنية تزيد عن مدة أسبوع، مع تنظيفها، وترك باب الثلاجة مفتوح.

يتم استخدام مبرد مياه “كولمان”، من أجل استخدامه في الشرب خلال فصل الصيف من أجل تقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

ثالثًا: التكييف

يعد المكيف الكهربائي من أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، و يستهلك قدر كبير من الكهرباء مما ينعكس على استهلاك فاتورة الكهرباء، وفيما يأتي سوف يتم توضيح طرق ترشيد الكهرباء المستخدمة في التكييف الكهربائي:

إغلاق كافة النوافذ، والأبواب من أجل منع دخول أي الهواء حار إلى داخل الغرفة المتواجد بها التكييف.

الحرص على سد كافة الثقوب من أجل منع دخول الهواء الحار، عن طريق وضع الحشوات حول إطارات الأبواب، وكذلك النوافذ، ومراوح الشفط، وأي أماكن أخرى تمر فيها الأنابيب والأسلاك عبر الجدران.

إسدال كافة الستائر “العازلة”، على كافة النوافذ من أجل منع دخول الحرارة الخارجية إلى داخل الغرفة.

الاهتمام بنظافة مرشحات أجهزة التكييف، حيث أنه من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات تعد غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات المزيد من الطاقة، مع ترفع قيمة فاتورة الاستهلاك.

لابد من غسل المكيف في مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.

في حالة الخروج من الغرفة أو المكتب لابد من التأكد من إطفاء المكيفات.

تركيب كافة النوافذ من الزجاج من النوع العاكس للحرارة، والمزدوج من أجل تقليل انتقال الحرارة من الخارج إلى داخل الغرفة المتواجد بها التكييف.

لابد من ضبط ثرموستات التكيف “جهاز ضبط الحرارة”، عند درجة تصل إلى 25 درجة مئوية “75 فهرنهايت”، وهي الدرجة التي تعد أنسب وأريح درجة للتبريد.

يجدر هنا الإشارة إلى أن “مكيفات الفريون الجدارية”، تستهلك بسعاتها المتنوعة ” 12000، 24000 وحدة حرارية”، طاقة كهربائية تتراوح ما بين “2000 إلى 4000 وات/ ساعة، 2 / 4 كيلوات/ ساعة “، أي ما تعادل تلك الطاقة تقريبا استهلاك ما يقارب من 100 إلى 250 وحدة “إضاءة فلورسنت عادية”، بالإضافة إلى توقف مقدار الطاقة التي يتم استهلاكها في التكييف على فترة التشغيل، حيث أن كلما زادت مدة التشغيل كلما زاد كمية الطاقة المستهلكة.

رابعًا: التلفاز

حيث أن إغلاق التليفزيون عند ترك الغرفة، أو ترك حجرة النوم، أو عدم متابعة البرامج المذاعة، يؤدي أيضا إلى تقليل استهلاك الكهرباء.

خامسا: مصابيح الإضاءة

يجدر هنا في البداية الإشارة إلى أن أنواع مصابيح التي يتم استخدامها في الإضاءة والتي تعد الأكثر انتشارًا في مصر، هي مصابيح الإنارة العادية “التنجستن”، والتي في الغالب تستهلك من 20 إلى 100 وات، أما بالنسبة إلى “مصابيح الإنارة فلورسنت”، فإنها تستهلك طاقة تقدر من 20 إلى 40 وات”، بطول من 60 إلى 120 سم.

نصائح وارشادات لتقليل استهلاك الكهرباء في مجال مصابيح الإضاءة

يفضل في المباني الخاصة بالمرافق العامة أو المباني السكنية، أن يتم استخدام “مصابيح الفلورسنت”، حيث أنها تكون أقل من ناحية العدد، والأقل من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة مقارنة بالمصابيح العادية “التنجستن”، ولكنها تعطي نفس شدة الإضاءة.

يتم استخدام العدد المناسب من مصابيح الإضاءة على حسب الحاجة الفعلية إلى شدة الإنارة.

يتم استخدام “العاكس الضوئي”، وكذلك يتم استخدام الدهانات ذات الألوان الزاهية “الفاتحة”، على الجدران الداخلية الخاصة بالمباني، حيث أن هذا يساعد على انعكاس الضوء، والحصول على إضاءة تعد جيدة بأقل عدد من المصابيح.

اختيار أجهزة الإضاءة “الفلورسنت”، ذات الكفاءة العالية، والاستهلاك الأقل، والاستغناء عن المصابيح العادية ذات استهلاك الكهرباء العالي وكفاءة الإضاءة الأقل.

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