خبراء الأرصاد يعلنون التفاصيل كاملة عن طقس اليوم السبت وغدًا الأحد

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن يشهد طقس جمهورية مصر العربية ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وذلك في يوم السبت، ويوم الأحد، ليسود طقس معتدل على كافة السواحل الشرقية، طقس مائل إلى الحرارة على محافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة، ويمتد حتى مناطق شمال الصعيد، ويكون الطقس حار على مناطق جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا على مناطق غرب الدولة المصرية خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، “إن طقس اليوم، سوف يكون لطيف على كافة السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على محافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة مائل للحرارة على مناطق ومدن شمال الصعيد.

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ويكون الطقس حار على مناطق ومدن جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع وجود شوائب تعيق الرؤية على المناطق الشمالية للدولة المصرية.

وأضافت البيان الصادر عن الأرصاد الجوية عن ظهور السحب المتوسطة، والمنخفضة على شمال الدولة المصرية، والتي يصاحبها سقوط بعض من الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية، وكذلك على المناطق التابعة لمحافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة، وكذلك محافظة سيناء قد يمتد سقوط الأمطار حتى مناطق شمال الصعيد.

وأوضح تقرير الأرصاد أن نشاط الرياح سوف يكون نشط على المناطق الغربية للدولة المصرية، وتكون وتكون الرياح مثيرة للرمال، والأتربة، كما تنشط على مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب حركة “الملاحة البحرية”.

توقعات طقس غدًا الأحد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها أن يشهد طقس الأحد للدولة المصرية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، ليسود طقس معتدل على كافة السواحل الشرقية، يكون مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة.

كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق شمال الدولة المصرية، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق سيناء، وعلى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد إلى محافظة القاهرة ، ويكون نشاط الرياح معتدل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

مناطق السواحل الشمالية الغربية الصغرى، 13، العظمى 24.

مناطق السواحل الشمالية الشرقية، ومناطق شمال سيناء الصغرى 11، العظمى 21.

مناطق الوجه البحري، ومحافظة القاهرة الصغرى 14، العظمى 26.

مناطق جنوب سيناء، الغردقة الصغرى 14، العظمى 26.

مناطق شمال الصعيد الصغرى 14، العظمى 32.

مناطق جنوب الصعيد، وحلايب، وشلاتين الصغرى 17، العظمى 35.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

السواحل الشمالية الغربية الصغرى 13، العظمى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء الصغرى 12، العظمى 28.

الوجه البحري والقاهرة الصغرى 17، العظمى 30.

جنوب سيناء الغردقة الصغرى 14، العظمى 28.

شمال الصعيد الصغرى 16، العظمى 32.

جنوب الصعيد، حلايب، و شلاتين الصغرى 19، العظمى 36.

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