“الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة.. وظواهر جوية جديدة تعرف عليها

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كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية ظهور إحدى الظواهر الجوية، التي بدأ ظهورها من اليوم السبت لافتًا إلى إنها سوف تستمر حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد إحدى الظواهر الجوية، والتي تحدث فقط بفصل الربيع وتتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار في نفس الفترة.

وأوضح شاهين، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، أن ارتفاع درجات الحرارة ليس له علاقة بسقوط الأمطار فكل ظاهرة لها مسبباتها، مشيرا إلى أن درجة الحرارة تصل اليوم السبت إلى 26 على القاهرة وغدا الأحد ستكون 30 درجة ويوم الاثنين تنخفض درجة واحدة لتصبح 29 درجة.

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وأرجع مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام الثلثاة المذكورة نتيجة الرياح الجنوبية، المتأثرة بالكتلة الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية والجنوبية، والتي تتأثر بها أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق الجنوب، ونتيجة لذلك ستسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد نحو 37 درجة، وعلى شمال الصعيد نحو 31 درجة.

أما ظاهرة سقوط الأمطار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، علله الدكتور محمود شاهين قائلاً: ” إنها بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، بالإضافة إلى وجودة منخفض في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكون سحب ممطرة لكنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على النشاط اليومي.

وأكد مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكرار تلك الظواهر المذكورة سلفًا خلال فصل الربيع، باعتبار أن الربيع يتميز بالتقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس.

ورغم ذلك أفاد “شاهين” أن فترات الليل ستكون أكثر دفئا خلال الـ3 أيام المقبلة، موجهًا حديثه للمواطنين ناصحًا: ” لكننا ما زلنا ننصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مفاجئ، بجانب متابعة النشرات الجوية للتعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة”.

وفي بيان أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، ذكرت توقعات خبراء الأرصاد أن يشهد طقس غدًا الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبروده ليلا.

واضافت توقعات الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة.

وفيما يخص بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد فهي كما يلي:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.