تعرف على موعد إعلان جدول امتحانات أولى ثانوي

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صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن جدول امتحان الصف الأول الثانوي الذي يجرى في مايو القادم، ومن المقرر الأعلان عنه اليوم أو غدا، وأوضح إلى وجود جدولين أحدهما لطلاب المدارس الحكومية، والثاني لطلاب المدارس الخاصة والمنازل ونزلاء السجون.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي، الذي تم انعقاده بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومديري عموم المواد الدراسية.

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