تفاصيل استشهاد معاون مباحث النزهة وإصابة فردي شرطة (صور)

استشهد فجر اليوم الأحد،الموافق 7 إبريل، الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة، كما أصيب فردى شرطة من قوة القسم، في تبادل لإطلاق النار مع بعض .

ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها تفاصيل الهجوم، حيث ذكرت أنه أثناء مرور الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، لتفقد الحالة الأمنية بالشوارع، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الأحد،لاحظ وجود أحد السيارات الملاكى ماركة هيونداى سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون “مدونة بخط اليد” بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، فاشتبه بها وحال اقترابه من السيارة لفحص المتواجدين بها، نزل شخصين من السيارة بالأسلحه الآلية، وبادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، كذلك قام من بالسيارة بإطلاق سيل من النيران الكثيفة على الضابط والقوة المرافقة له.

وهو ما أسفر عن استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، معاون قسم النزهة وقائد السيارة، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية العليا بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وجاري الأن تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة، الذين فروا هاربين.