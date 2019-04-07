ننشر تفاصيل كراسة شروط الأراضي السكنية في 13 مدينة جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموافق 7 إبريل، عن طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز الأراضي الأكثر تميزا، في 13 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح ما بين 450 مترا وحتى 1200 متر.

ووفق ما جاء في كراسة الشروط، فإن الوزارة طرحت نحو 891 قطعة أرض سكنية بـ”الإسكان الأكثر تميزا” في 13 مدينة جديدة، مشيرة إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وأسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار سيكون متاحًا على الموقع الإلكتروني.

ومن جهته صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن قطع الأراضي التي تطرحها الوزارة في مشروع الإسكان الأكثر تميزا، ستكون في المدن الجديدة التالية: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، بدر، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، بنى سويف الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب الجديدة.

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وأوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن حجز الأراضي والتقديم يبدأ من اليوم الأحد 7 إبريل ويستمر حتى 18 أبريل، مشددا على أن التخصيص بأسبقية الحجز أون لاين من خلال الموقع المخصص للحجز وهو www.hdb-reservation، في الفترة من 2 مايو وحتى 9 مايو المقبل.

كراسة شروط أراضي الإسكان في 13 مدينة جديدة:

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وكانت وزارة الإسكان بدأت اعتبارا من اليوم استقبال الراغبين فى الحجز من خلال الموقع الإلكترونى، وتسجيل بياناتهم تمهيدا لدفع مقدمات الحجز الخاصة بكل قطعة.