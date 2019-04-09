أنت تسأل والتموين تجيب.. ماذا لو تم رفض التظلم؟

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تطبيق مشروع استبعاد الغير مستحقين للدعم في مطلع شهر مارس الماضي، وقد قسمت الوزارة عملية الحذف على عدة مراحل لكل مرحلة معاييرها الخاصة، وانتهت بالفعل مرحلتين منها، ومع بداية شهر إبريل الجاري شرعت الوزارة في تطبيق معايير المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم، علمًا بأنه مع تطبيق معايير الحذف على غير المستحقين إلا أنه تم إتاحة إمكانية التظلم لمن انطبقت عليهم المعايير، حيث استمر فتح باب التظلمات للمستبعدين ضمن المرحلة الثانية، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة على الرابط التالي: https://www.tamwin com eg.

ومن جهته صرح أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن باب التظلمات مازال مفتوح أمام لكل من انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية والثالثة، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التظلمات من قبل وزير التموين بعد.

وأكد كمال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 إبريل، أنه يجرى الأن البت في كافة التظلمات المستلمة وفحصها بدقة، مشيرًا إلى عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته.

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وبخصوص المواطنين الذين تقدموا بتظلمات وتم رفضها، أشار المتحدث باسم وزارة التموين، أنه متاح أن يقوموا بتقديم تظلم آخر، مشيرا إلى أن هذا متاح لكافة المواطنين بلا استثناء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أن اللجنة التي تتلقى التظلمات تعمل حاليًا على إتاحة إمكانية إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن المتظلم مع الطلب.

جدير بالذكر أن المعايير التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بالمرحلة الثالثة من حذف واستبعاد غير المستحقين من الدعم نصت على استبعاد كل من: “تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى”.