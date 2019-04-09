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أخبار مصر

انقطاع المياه عن 15 منطقة بحلوان بسبب قطع التيار الكهربائي

مروة عفيفي مروة عفيفي
9 أبريل، 2019
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لهذا السبب .. ستنقطع المياه عن القناطر الخيرية اليوم لمدة 6 ساعات
انقطاع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 إبريل، عن انقطاع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة وهى:

حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو –المصانع الحربية – وادى حوف .

وصرح مصدر مسئول بشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن انقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه شمال حلوان، والتي تٌغذي تلك المناطق.

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وأكدت الشركة، في بيان لها  أنه سيتم عودة المياه لتلك المناطق المذكور سلفًا، فور عودة التيار الكهربائي لمحطة حلوان وتشغيلها.

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