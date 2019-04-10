بعد وفاة تلميذ إثر سقوطه ببيارة صرف صحي بالمدرسة.. “التعليم” تعلن إجراءات السلامة بالمدارس

سادت حالة من السخط والغضب بين أولياء أمور الطلاب في الأيام الثلاثة الماضية، خاصة بعد حادث سقوط تلميذ ببيارة صرف صحي في مدرسة بكفر الزيات، ما أسفر عن وفاته.

وعلى أثر ذلك الحادث، عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية؛ لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

وخلال الاجتماع وجه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، مديري المديريات ورؤساء القطاعات بضرورة مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية، من خلال تشكيل لجان ميدانية لمتابعة كل المدارس، وتفقد جميع قيادات الوزارة المدارس وإعداد تقارير يوقعون عليها بأنفسهم ويرفعوها لرئيس الوزراء.

Advertisements

وأنهى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، الاجتماع مع مديري المديريات التعليمية بالإعلان عن مجموعة من المعايير يجب توافرها لأمن وسلامة الطلاب والتي تمثلت في:

1- استكمال خطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.

2- تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية، لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات.

3- نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني.

4- التأكد من تغطية البالوعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية.

5- يجب إصلاح جميع فيشات الكهرباء والأسلاك المكشوفة.

6- يتم عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل.

7- ضرورة التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه.

8- ضرورة التأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق.

9- ضرورة التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية.

10- يجب التأكد من إزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

11- يجب إعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل.

12- إذا تم إثبات إهمال أو تقصير من القيادات يعتبر شريكًا في الجريمة المترتبة على التقصير ويتم تحويله للنيابة.

13- إذا حدثت سرقة بأي مدرسة يتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وتخصم من رواتبهم.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع جاء على خلفية مصرع طالب بالصف الأول الابتدائي؛ إثر سقوطه ببيارة صرف صحي خلف أحد مباني مدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، وقررت وزارة التربية والتعليم استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسئولي الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، والمشرفين، ومدرس التربية الرياضية، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة، مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت قرية «بنوفر» التابعة لمركز كفر، بالغربية، قد شهدت مصرع تلميذ بالصف الأول الابتدائى بمدرسة بنوفر الإبتدائية داخل بلاعة مفتوحة خلف احدى مباني المدرسة.

وذكر مصدر بمديرية التربية والتعليم أن التلميذ يدعى «محمد البهنسي، في الصف الأول الابتدائى، وكانت الحصة الأولى تربية رياضية، موضحًا إن التلميذ ترك زملائه في الحصة الرياضية وذهب برفقة 2 من التلاميذ وذهبوا للهو خلف احدي المباني فسقط داخل بالوعة الصرف.

ومن ناحيته، وجه محافظ الغربية تعليماته لمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مبلغ 10 ألاف جنيه لأسرة الطالب.