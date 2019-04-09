طلب إحاطة موجه لوزير التعليم بسبب الإهمال بالمدارس

تقدم البرلماني فايز بركات عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري، بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة العمل على مراجعة كافة شروط الأمن والسلامة بكافة المدارس القائمة في جمهورية مصر العربية، وجميع المنشآت التعليمية، خصوصًا بعد تكرار الحوادث التي تقع داخل المدارس المصرية والتي راح ضحيتها الأطفال في المدارس.

وأوضح البرلماني فايز بركات، أن الإهمال في المدارس المصرية قد تسبب في وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها إلى الوقت الراهن 3 أطفال خلال العام الدراسي الراهن 2018 / 2019، وهذا يستلزم وقفة حقيقية.

وأضاف البرلماني أن المدارس المصرية لها معايير خاصة بالأمان، التي يجب أن يتم الالتزام بها، حفاظا على سلامة وأمان الطلاب داخل المدارس المصرية.

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كما طالب البرلماني بضرورة العمل على تشكيل لجان متخصصة في الرقابة على المدارس المصرية، من النواحي الأمنية من أجل التأكد من إجراءات الأمان بها، والتي يعد الحد الأدنى من معايير الأمان هو التأكد من تغطية “البالوعات”، والعمل على إصلاح فيش الكهرباء، وتغطية الأسلاك المكشوفة، مع العمل على عزل أي منطقة عمل عزل بطريقة كاملة من خلال حائط عازل.

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