مصر 365
أخبار مصر

طلب إحاطة موجه لوزير التعليم بسبب الإهمال بالمدارس

هبه حسن هبه حسن
9 أبريل، 2019
1 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

تقدم البرلماني فايز بركات عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري، بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة العمل على مراجعة كافة شروط الأمن والسلامة بكافة المدارس القائمة في جمهورية مصر العربية، وجميع المنشآت التعليمية، خصوصًا بعد تكرار الحوادث التي تقع داخل المدارس المصرية والتي راح ضحيتها الأطفال في المدارس.

وأوضح البرلماني فايز بركات، أن الإهمال في المدارس المصرية قد تسبب في وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها إلى الوقت الراهن 3 أطفال خلال العام الدراسي الراهن 2018 / 2019، وهذا يستلزم وقفة حقيقية.

وأضاف البرلماني أن المدارس المصرية لها معايير خاصة بالأمان، التي يجب أن يتم الالتزام بها، حفاظا على سلامة وأمان الطلاب داخل المدارس المصرية.

Advertisements

كما طالب البرلماني بضرورة العمل على تشكيل لجان متخصصة في الرقابة على المدارس المصرية، من النواحي الأمنية من أجل التأكد من إجراءات الأمان بها، والتي يعد الحد الأدنى من معايير الأمان هو التأكد من تغطية “البالوعات”، والعمل على إصلاح فيش الكهرباء، وتغطية الأسلاك المكشوفة، مع العمل على عزل أي منطقة عمل عزل بطريقة كاملة من خلال حائط عازل.

أقرا المزيد عاجل| الوزير يقرر إقالة رئيس هيئة الموانئ البحرية والبرية من منصبه

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار مصر

البنك الدولي يدعم مبادرة السيسي للاستثمار في التعليم والصحة بـ 1.03 مليار دولار

شارك وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أمس الأربعاء، في جلسة نظمها البنك الدولى بعنوان “الاستثمار فى رأس المال البشرى للشرق الأوسط وشمال..

مروة عفيفي مروة عفيفي
الأرصاد الجوية تعلن عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي لعرض تفاصيل الأحوال الجوية، حيث ذكر خبراء الأرصاد في نشرة الهيئة الصادرة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل..

مروة عفيفي مروة عفيفي
لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول
أخبار مصر

لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول

أهابت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بجموع السائقين بضرورة الالتلزام بالتحويلات المرورية التى تم وضعتها من قبل اﻹدارة بسبب القيام بأعمال إقامة محطة مترو في جامعة الدول العربية، وسط انتشار العديد من الخدمات المرورية في..

هبه حسن هبه حسن