التضامن: 15% من الأطفال المصريين فقط يلتحقون برياض الأطفال

صرحت مساعد وزير التضامن للرعاية الاجتماعية الدكتورة سحر مشهور، إن الوزارة تهتم بشؤون التعليم بمصر، حيث أن التعليم يعد قضية أمن قومي، خصوصًا بالنسبة إلى فئات المجتمع المهمشة.

جاءت تلك التصريحات من قبل الدكتورة سحر مشهور خلال إلقائها كلمتها في فعاليات “المؤتمر الدولي الرابع”، الذي يتم عقد فعالياته تحت مسمى “مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم، تحت شعار الطفل العربي والإفريقي في ظل عالم التعليم الرقمي”، اليوم الثلاثاء، ويتم عقد فعاليات المؤتمر في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

أوضحت الدكتورة سحر مشهور خلال إلقائها كلمتها خلال فعاليات المؤتمر أن هناك سؤال ملح هنا، وهو: “هل يصل التعليم لجميع الفئات؟”، وأشارت إلى أن الإحصاءات الرسمية تدل على أن نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية تصل إلى نسبة 93%، وأن نسبة الالتحاق بمرحلة التعليم قبل المدرسي من خلال “الحضانات، ومرحلة رياض الأطفال” لا يتجاوز نسبة 15%.

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وأكدت أن نسبة مئوية تصل إلى 7% لا تلتحق بالتعليم تتسرب منه، بسبب العديد من الأسباب، ومنها قلة أعداد المدارس في بعض من المناطق الريفية مثل القرى والنجوع.

أوضحت أن نسبة الانخفاض في الالتحاق بمرحلة التعليم ما قبل الإلزامي يعود لعدم الوعي الكافي بإمكانية تعلم الطفل خلال تلك السن الصغيرة، وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد هي المسؤولة عن الأطفال من عمر يوم حتى عمر أربعة سنوات، خلال مرحلة الحضانة.

أما بالنسبة إلى مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأطفال فتأتي من عمر 4 سنوات وحتى عمر 6 سنوات، وهي المرحلة الخاصة بمرحلة “رياض الأطفال”.

وأشارت الدكتور سحر مشهور إلى أن الطفل خلال السن الصغير يمكنه تعلم العديد من المهارات من خلال الألعاب، وأوضحت إلى أن دمج التكنولوجيات والتقنيات الخاصة بالتعليم يساعد على توفير تعليم عالي الجودة إلى جميع الفئات المحرومة، حيث أن تكنولوجيا التعليم قد أصبحت في متناول الجميع.

وأكدت أن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد خطة طموحة من أجل الارتقاء بجودة التعليم بمصر، والتي تقوم على التعلم النشط التفاعلي البعيد عن التلقين والحفظ، وأكدت أن تلك الخطة تعد خطوة جيدة من أجل الارتقاء بالتعليم وتقديم تعليم يعد عالي الجودة.