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الإفتاء: تطبيق القانون بيد سلطات الدولة وليس للأفراد

هبه حسن هبه حسن
9 أبريل، 2019
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بالفيديو.. الإفتاء تعلن تطبيق القانون بيد سلطات بالدولة وليس بيد الأفراد
دار الإفتاء
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن شريعة الإسلامية قد جاءت بالعديد من القواعد العامة التي تعمل على ضمان انضباطَ كافة المُجْتَمَعات، وتحقيق ثوابتَ تعمل على المحافظة على النظامَ العام، وتعمل على أحكامٍ كافة التقييمات الخاصة بحياة الأفراد، تصون استقرارهم وأمنهم داخل تلك المجتمعات.

قامت دار الإفتاء المصرية بنشر “موشن جرافيك”، تم انتاجه من قبل “وحدة الرسوم المتحركة”، اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت دار الإفتاء أن أهل العلم قد اتفقوا على أن يتم تطبيقَ القانون والأحكام، وكذلك العمل على فرضَ النظام والذي يعد من واجبات ولي الأمر، ومن اختصاصات سلطات الدولة فقط، وليس بيد أحد من أفراد المجتمع، أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل، ورد الحقوق، حيث أن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى، وضياع مصالح الناس.

وقد شددت دار الإفتاء المصرية على أن الله جل وعلا، قد فرض طاعة ولي الأمر حيث قال سبحانه وتعالى: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ”، وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عن أبي هريرة، حيث قال “وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي .. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»، مشددة أن هذه النصوص الشرعية تؤكد على احترام سيادة القانون والنظام العام”.

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