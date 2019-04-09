عاجل| استشهاد ضابطان وفردين شرطة و3 مواطنين وإصابة ٢٦ آخرين في هجوم انتحاري بالشيخ زويد

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، نبأ عاجل ذكرت فيه خبر استشهاد ضابطان وفردين شرطة و3 مواطنين، فضلاً عن إصابة 26 آخرين نتيجة قيام انتحاري بتفجير نفسه في قوة أمنية كانت متواجدة في منطقة السوق بالشيخ زويد.

وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء الموافق ٩إبريل، حول ملابسات الحادث الإرهابي، أنه أقدم شخص انتحاري يبلغ من العمر نحو 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من قوة أمنية أثناء قيام القوة بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ، وهو ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة، و3 مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إلى جانب إصابة نحو ٢٦ آخرين تصادف وجودهم بموقع الحادث.