بعد توجهها لحملة 100 مليون صحة.. ربة منزل تكتشف أنها موظفة منذ 8 سنوات دون علمها

صرحت ربة منزل تقيم في محافظة بني سويف، أنها اكتشفت بالصدفة، أنها تعمل موظفة منذ ثمان سنوات، كما أنها تتقاضى أجرها كامل عن كل شهر، ويتم سداد التأمينات الاجتماعية لها بصورة دورية، وأكدت المواطنة أنها لا تعلم عن الأمر أي شيء.

أوضحت المواطن التي تسمى “سالمة سمير جابر”، والتي تبلغ من العمر 35 عامًا، تقيم في قرية بني حلة التابعة إلى مركز سمسطا في جنوب غرب محافظة بني سويف، وهي حاصلة على دبلوم تجارة، أنها قد اكتشفت أنها تعمل كموظفة بمجلس مدينة ببني سويف، منذ ثمان سنوات، بالإضافة إلى أنها مؤمن عليها وتخضع إلى نظام العاملين بالجهاز الإداري في الدولة المصرية، على الرغم من أنها لا تعمل، ولا تتقاضى أي أجر.

وأضافت المواطنة، أنه بعد أن تم إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة “مائة مليون صحة” في محافظة بني سويف، توجهت في يوم 21 من شهر فبراير السابق لعام 2019، من أجل إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، حيث توجهت إلى “مستشفى بني سويف التخصصي”، من أجل استكمال باقي الأوراق والعمل على صرف العلاج اللازم لها، وبعد أن تم إدخال بياناتها إلى جهاز الكمبيوتر، أعلن الموظف عن رفضه صرف العلاج لها، وطالب منها بالتوجه إلى مستشفى التأمين الصحي حيث أنها موظفة بالدولة.

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وأكدت أنه قد دار بينه وبين الموظفين في المستشفى حالة من جدال، وتوجهت إلى “مركز الإحصاء والتعبئة”، من أجل التأكد من صحة هذا الأمر، وفوجئت المواطنة بعد أن تم إدخال بياناتها إلى الكمبيوتر أنها موظفة.

وأوضحت المواطنة أنها مقيدة في الموظفين في مجلس مدينة بني سويف منذ شهر أغسطس لعام 2010، وهي لا تعلم عن الأمر أي شيء، وأضافت أنها قد توجهت بعد هذا إلى “هيئة التأمينات الاجتماعية”، من أجل استخراج استعلام عن بياناتها، والمدد المؤمن عليها.

وأكدت أن الأوراق كلها أثبتت، أنها تعمل كموظفة للدولة منذ ثمان سنوات وستة أشهر، وأشارت إلى أنها قد تأكدت أن كافة بياناتها تعد صحيحة، كما يتم سداد جميع التأمينات، والمعاشات الخاصة بها بصفة كاملة ودورية.

وأضافت المواطنة، إنها قد تقدمت من أجل الالتحاق بتلك الوظيفة منذ أكثر من 8 سنوات، ولكن لم يصلها رد منذ تقديمها لا بالرفض ولا بالقبول.

أوضحت المواطنة أنها قد تقدمت بشكوى إلى محافظ بني سويف المستشار هاني عبدالجابر، الذي أحال هذا الأمر إلى التحقيق، بعد أن تم استدعاء مسؤولين في التأمينات والمعاشات منذ أكثر من شهر، لكن دون أي جدوى.

وطالبت المواطنة سالمة سمير جابر، إلى وزير التنمية المحلية، ووزير القوى العاملة، من أجل التدخل في هذا الأمر، وإلحاقها بالعمل في تلك الوظيفة، ومعرفة من المتسبب عن هذا الأمر، وأن يتم محاسبته.

أعلن محافظ بني سويف المستشار هاني عبدالجابر، أنه قد تم استدعاء المسؤولين عن التأمينات، والمعاشات والذين أقروا بوجود خطأ ما في التسجيل، ويتم إجراء تحقيقات عن هذا الأمر، والعمل على تشكيل لجنه من أجل فحص صحة تلك البيانات.

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور عبدالناصر حميدة، أنه تبعًا للقانون يتم صرف العلاج اللازم من قبل التأمين الصحي، حيث أن البيانات المسجلة عبر جهاز الكمبيوتر خاص بموظفة مقيدة في الدولة، وسوف يتم صرف العلاج لها من قبل “مديرية الصحة ببني سويف” إلى حين البت في تلك الواقعة، ظهور نتيجة التحقيقات التي تتم في هذا الصدد.

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