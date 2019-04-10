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10 حالات يحظر فيها الحصول على ترخيص السلاح الناري.. تعرف عليها

هبه حسن هبه حسن
10 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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10 حالات يحظر فيها الحصول على ترخيص السلاح الناري.. تعرف عليها
الحصول على ترخيص سلاح ناري
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يحق إلى بعض الفئات من المواطنين المصريين أن يحصلون على ترخيص استعمال الأسلحة النارية، ويستلزم استخراج هذا الترخيص بعض من الشروط العامة، وهناك بعض من الفئات التي يمنع عليهم منع نهائي من الحصول على ترخيص الأسلحة النارية.

10 حالات يحظر فيها الحصول على ترخيص السلاح الناري

  1. يحظر الحصول على ترخيص السلاح الناري لمن يقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية.
  2. يحظر الحصول على ترخيص سلاح ناري، لمن حكم عليه بعقوبة جناية.
  3. كما يحظر الحصول على ترخيص السلاح لمن حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة عام على الأقل بجريمة من جرائم الاعتداء على النفس، أو الاعتداء على المال، أو جرائم الاعتداء على العرض، ومن صدر في حقه أكثر من مرة حكم بالحبس، ولو أقل من سنة ميلادية في أحد تلك الجرائم سالفة الذكر.
  4. يحظر الحصول على ترخيص سلاح ناري، لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات، أو جريمة الاتجار بالمخدرات، أو جريمة سرقة، أو الشروع في السرقة، أو جريمة إخفاء أشياء مسروقة.
  5. يحظر الحصول على ترخيص سلاح ناري لمن حكم عليه فى جريمة من الجرائم التي تم ذكرها فى الباب الأول، والباب الثانى من الكتاب الثانى بقانون العقوبات.
  6. يحظر الحصول على ترخيص سلاح لمن حكم عليه بجريمة استعمل فيها سلاح ناري، أو كان الجاني في تلك الجريمة يحمل سلاح ناري، أثناء ارتكاب تلك الجريمة كان حمله للسلاح يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
  7. يحظر الحصول على ترخيص سلاح ناري المتشردين، والمشتبه فيهم، وكذلك الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
  8. يحظر إصدار ترخيص سلاح ناري لمن ثبت إصابته بمرض نفسي عقلي.
  9. يحظر إصدار ترخيص سلاح ناري، لمن لا تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية اللازمة من أجل حمل السلاح، ويتم تحدد شروط اللياقة الصحية، وإثبات توافرها بقرار صادر من قبل وزير الداخلية.
  10. يحظر إصدار ترخيص للحصول على السلاح الناري لمن لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح الناري، ويحدد بقرار من قبل وزير الداخلية  لشروط احتياطات الأمن.

أقرا المزيد كيف تحصل على ترخيص سلاح ناري؟

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