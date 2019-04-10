مصر 365
أخبار مصر

التضامن: بدء صرف معاشات شهر أبريل المحولة للبنوك اليوم الأربعاء

هبه حسن هبه حسن
10 أبريل، 2019
1 دقيقة للقراءة
Advertisements
التضامن: بدء صرف معاشات شهر أبريل المحولة للبنوك اليوم الأربعاء
صرف المعاشات
Advertisements

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف معاشات أبريل، على أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك المصرية، والتي يصل عددها إلى ما يقارب من 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهًا مصريًا، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، أنها قد وجهت كافة رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي، في القطاعين العام، والخاص والحكومي، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات من أجل بدء صرف معاشات خلال شهر أبريل الجاري لعام 2019.

وأكدت أن صرف المعاشات قد بدء من الأسبوع السابق لعدد يقارب من 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 12.7 مليار جنيهًا مصريًا، وذلك عبر ماكينات الصرف الآلية “A.T.M”، كما يتم صرف المعاشات التي يتم تحويلها على بنك ناصر الاجتماعى، وعبر مكاتب البريد المختلفة، والتي يصل عددها إلى ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيهًا مصريًا، تستحق الصرف اعتبارًا من بداية الأسبوع الحالي.

Advertisements

ومن المتعين أن صرف المعاشات المحولة عبر البنوك المصرية، والبالغ عددها ما يقارب من 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 من شهر أبريل الجاري لعام 2019.

أقرا المزيد نائب: الخدمات الإلكترونية الجديدة تعد بشرى سارة لأصحاب المعاشات

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار مصر

البنك الدولي يدعم مبادرة السيسي للاستثمار في التعليم والصحة بـ 1.03 مليار دولار

شارك وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أمس الأربعاء، في جلسة نظمها البنك الدولى بعنوان “الاستثمار فى رأس المال البشرى للشرق الأوسط وشمال..

مروة عفيفي مروة عفيفي
الأرصاد الجوية تعلن عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي لعرض تفاصيل الأحوال الجوية، حيث ذكر خبراء الأرصاد في نشرة الهيئة الصادرة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل..

مروة عفيفي مروة عفيفي
لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول
أخبار مصر

لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول

أهابت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بجموع السائقين بضرورة الالتلزام بالتحويلات المرورية التى تم وضعتها من قبل اﻹدارة بسبب القيام بأعمال إقامة محطة مترو في جامعة الدول العربية، وسط انتشار العديد من الخدمات المرورية في..

هبه حسن هبه حسن