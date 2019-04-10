التضامن: بدء صرف معاشات شهر أبريل المحولة للبنوك اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف معاشات أبريل، على أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك المصرية، والتي يصل عددها إلى ما يقارب من 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيهًا مصريًا، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، أنها قد وجهت كافة رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي، في القطاعين العام، والخاص والحكومي، باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات من أجل بدء صرف معاشات خلال شهر أبريل الجاري لعام 2019.

وأكدت أن صرف المعاشات قد بدء من الأسبوع السابق لعدد يقارب من 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 12.7 مليار جنيهًا مصريًا، وذلك عبر ماكينات الصرف الآلية “A.T.M”، كما يتم صرف المعاشات التي يتم تحويلها على بنك ناصر الاجتماعى، وعبر مكاتب البريد المختلفة، والتي يصل عددها إلى ما يقارب من 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيهًا مصريًا، تستحق الصرف اعتبارًا من بداية الأسبوع الحالي.

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ومن المتعين أن صرف المعاشات المحولة عبر البنوك المصرية، والبالغ عددها ما يقارب من 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 من شهر أبريل الجاري لعام 2019.

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