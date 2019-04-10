تعرف على.. كيفية استخراج “الفيش المميكن”

يحتاج بعض من المواطنين إلى استخراج الصحيفة الجنائية المميكنة، أو ما يعرف باسم “الفيش” من أجل العمل على إنهاء بعض من المعاملات الرسمية، أو الحصول على وظيفة، يقدم موقع مصر 365 طريقة الحصول على الصحيفة الجنائية المميكنة.

يمكن الحصول على “الفيش”، أو ما يعرف باسم الصحيفة الجنائية المميكنة، عبر المواقع المنتشرة في مراكز وأقسام الشرطة المصرية الموزعة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

يتم استخراج الفيش عن طريق استخدام تكنولوجيا الماسح الضوئي، إلى جانب تصوير المواطن من خلال “كاميرا رقمية”، تكون متصلة مع وحدة إصدار، والصحيفة الجنائية المميكنة، ويتم تزويدها بوسائل تأمين عالية التقنية، ويتم إنجاز الصحيفة الجنائية، لتسليمها للمواطن خلال أربعة وعشرين ساعة.

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