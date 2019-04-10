إلى ضيوف الرحمن النداء الأخير.. اليوم الأربعاء آخر موعد لسداد رسوم حج القرعة

يعد اليوم هو اليوم الأخير، وهو آخر موعد من أجل سداد “رسوم حج القرعة” للعام الهجري الجاري 1440 هـ/ 2019م.

حيث أنه من المتعين أن يتم سداد كافة تكاليف “حج القرعة”، بجميع فروع البنوك الوطنية، وهي كالتالي:/

البنك الأهلى المصري.

بنك مصر.

بنك القاهرة.

مكاتب هيئة البريد في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية مدفوعات حكومية، “مدفوعات قرعة الحج”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفائزين في حج القرعة للسنة الراهنة 1440 هـ/ 2019م، سوف يحظون بالعديد من بتيسيرات، والعديد من الخدمات الكبرى، ومن أهمها، “قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والحرم المدني، والاهتمام بمنظومة النقل في المشاعر المقدسة، مع العمل على توفير الرعاية الطبية اللازمة، وتوفير الوعاظ المرافقين لضيوف الرحمن”.

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