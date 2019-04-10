الأرصاد: طقس لطيف على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

صرح الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هذه الأيام حالة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتسجل درجات الحرارة نحو 25 درجة مئوية، مضيفا أن الفرصة سانحة لسقوط أمطار خفيفة ولكن على السواحل الشمالية.

وأكد الدكتور إبراهيم عطا، أنه في مطلع الإسبوع الجاري شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث سجلت في القاهرة نحو 31 درجة مئوية، ولكنها منذ الأمس الثلاثاء، بدأت في الانخفاض وسجلت اليوم 25 درجة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة طبيعي ولا خوف أو قلق منه، بينما يكون نشاط الرياح شمالية والتي تزيد من الإحساس بالبرودة أحيانا خصوصا في ساعات الليل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التغيرات والتقلبات المناخية التي تشهدها الأحوال الجوية خلال الأسبوع “الجاري والماضي” أمر طبيعي في مثل هذه التوقيتات من السنة لأن فصل الربيع كأحد الفصول الانتقالية يتسم بالتغييرات الحادة والسريعة في ذات اليوم نفسه، وهذا شيء طبيعي ومنتظر خاصة في فصل الربيع فهو فصل التقلبات الجوية.

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أما بخصوص مسألة تخفيف الملابس، ذكر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عملية تخفيف المواطنين لملابسهم ليست من اختصاص هيئة الأرصاد الجوية، خاصة وإنها تختلف من شخص لآخر.

وأشار “عطا” أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا وصباحًا، قائلًا : “كيف نطالب المواطنين بتخفيف الملابس، وما زلنا في بداية فصل الربيع والذي بدأ جغرافيا 31 مارس ويستمر ثلاثة أشهر ولم ندخل في النصف الثاني منه، ولا نملك مطالبة المواطنين بتخفيف الملابس إطلاقا تجنبا لحدوث أي تغيرات سريعة”.

وتابع الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع وجود الاستقرار في الأحوال الجوية فأنه تظهر الشبوة المائية في الصباح الباكر والتي تٌعيق الرؤية، ووجه “عطا” النصيحة لسائقي السيارات بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء القيادة على الطرق السريعة وضرورة ترك مسافات بين السيارة والأخرى وكذلك ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للمرور ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي عن أحوال الطقس، والتي ذكر فيها الخبراء أنهم يتوقعون أن يسود اليوم ، الأربعاء، الموافق 10 إبريل، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

وأضافت توقعات الخبراء، أن تقل الرؤية فى ظل وجود الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحرين، أوضحت توقعات الخبراء في النشرة اليومية للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح السطحية غربية، ولكن حالة البحر الأحمر فهي مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

ووفق ما جاء في نشرة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في مدن ومحافظات مصر وبعض عواصم الدو العربية والأجنبية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 12 23

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 14 25

السلوم 12 22

سيوة 13 27

بورسعيد 15 20

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الاسماعلية 12 26

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 13 22

رأس سدر 13 26

نخل 10 23

نويبع 17 25

طابا 13 23

كاترين 07 22

الطور 16 29

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 19 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 15 26

بنى سويف 14 26

المنيا 12 26

أسيوط 13 27

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 19 32

أسوان 20 33

أبوسمبل 22 33

الوادى الجديد 16 32

شلاتين 22 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 23 28

حلايب 22 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 39

المدينة 20 34

الرياض 20 30

المنامة 22 27

أبوظبى 24 31

الدوحة 23 30

الكويت 20 30

دمشق 08 24

بيروت 13 19

عمان 08 20

القدس 07 18

غزة 11 20

بغداد 16 30

مسقط 25 32

صنعاء 12 26

الخرطوم 27 43

طرابلس 15 22

تونس 10 19

الجزائر 11 15

الرباط 09 18

نواكشوط 19 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 05 15

اسطنبول 11 15

إسلام آباد 19 31

نيودلهى 24 40

جاكرتا 24 33

بكين 08 17

كوالامبور 25 34

طوكيو 06 10

أثينا 11 20

روما 07 16

باريس 04 14

مدريد 02 13

برلين 00 10

لندن 02 11

مونتريال -04 04

موسكو 05 13

نيويورك 08 16

واشنطن 07 18