تعرف على.. المدارس التي تحرم الأسر من الحصول على دعم التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ مطلع شهر أبريل الحالي لعام 2019، عن البدء في تطبيق المرحلة الثالثة من حذف الغير مستحقين للحصول على الدعم السلعي، تبعًا للمعايير السبعة المقرر لهذا.

وقد تضمن أحد تلك المعايير السبعة على استبعاد من يبلغ متوسط المصروفات الخاصة بالمدارس لأطفالهم لإجمالي عدد الأبناء عن 20 ألف جنيهًا مصريًا سنوياً، والتي يتم احتسابها تبعًا لإجمالي قيمة المصروفات المدرسية لكافة الأبناء مقسوم على عدد الأبناء.

المدارس التي تحرم الأسر من الحصول على دعم التموين

ومن المدارس التي تؤدي إلى حذف الأسر من الحصول على دعم التموين، المدارس الدولية، والتي تتجاوز مصروفاتها حد الـ 30 ألف جنيهًا مصريًا مثل المدارس التالية:

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مدرسة الشويفات الدولية. مدرسة متروبوليتان. مدرسة ise الدولية. المدرسة البريطانية. المدرسة المصرية الدولية.

كما أن هناك بعض من المدارس الخاصة باللغات التي تحظر على الأسر الحصول على دعم التموين، إلى جانب وجود بعض من المدارس الحكومية التي تمنع الأسر أيضا من الحصول على دعم التموين، مثل المدارس التالية:

المدارس المصرية الدولية والتي تصل مصروفاتها خلال العام الدراسي الواحد إلى 15 ألف جنيهًا مصريًا.

مدارس النيل المصرية، والتي تتراوح مصروفاتها السنوية ما بين 15 و30 ألف جنيهًا مصريًا.

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الثانوية، والتي تصل مصروفاتها السنوية بالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس خاصة أو المدارس الدولية إلى ما يقارب من 31 ألف جنيهُ مصريًا.

المدارس اليابانية والتي تصل مصروفاتها السنوية إلى 10 الآف جنيهًا مصريًا، ففي حال كان لولي الأمر لدية أكثر من طفل في إحدى تلك المدارس سالفة الذكر، فإن إجمالي ما يدفعه قد يتجاوز الحد الذي حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل الحذف من بطاقات الدعم السلعي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين اعتبارًا منذ الثاني من أبريل الجاري، مؤكدًا عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز له.

وقد تم وضع المعايير الخاصة بالمرحلة الثالثة من الغير مستحقين للحصول على منظومة الدعم السلعي، وهي كالتالي:

في حالة تقدر المصروفات المدرسية السنوية لأحد أبناء المواطن 30 ألف جنيهًا مصريًا أو أكثر. ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل ما يقارب من 20 ألف جنيهًا مصريًا. مالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بحوالي 10 أفدنة زراعية أو أكثر. من يقوم بسداد ضرائب تقدر بحوالي 100 ألف جنيهًا مصريًا فأكثر. أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى ما يقارب من 10 ملايين جنيهًا مصريًا فأكثر. مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى. من يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.

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