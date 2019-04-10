معلومات هامه عن الصفقة الأضخم بتاريخ سكك حديد مصر وخدمات لأول مرة لركاب الدرجة الثالثة

قامت هيئة سكك حديد مصر بالتعاقد على صفقة تعد من أضخم صفقات في تاريخها، من أجل العمل على تحسين، وإعادة تأهيل أسطول القطارات، والعمل على تدعيمه مرة ثانية،وإدراج نقلة نوعية بتاريخ هيئة سكك حديد مصر، لتقديم خدمات مميزة لما يقارب من 350 مليون راكب يستقلون قطارات بشكل سنوي.

أهم 15 معلومة عن الصفقة الأضخم بتاريخ سكك حديد مصر

يصل إجمالي عدد عربات القطارات المتعاقد من خلال الصفقة ما يقارب من 1300 عربة قطار.

يبلغ عدد عربات القطارات المكيفة ما يقارب من 800 عربة مُكيفة، وحوالي 500 عربة للدرجة ثالثة المكيفة، والتي تعد من الخدمات الجديدة، التي سوف يتم إدراجها إلى ركاب القطارات للمرة الأولى في تاريخ هيئة سكك حديد مصر، وما يقارب من 180 درجة ثانية مكيفة، وحوالي 90 عربة درجة أولى مكيفة، وما يقارب من 30 عربة بوفيه مكيفة.

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يصل عدد عربات القطارات المخصصة إلى الدرجة الثالثة ما يقارب من 500 عربة، ذات تهوية ديناميكية.

يصل إجمالي قيمة التكلفة المالية الخاصة بصفقة قطارات السكك الحديد حوالي 22 مليار جنيهًا مصريًا.

تسليم أول دفعة من عربات القطارات، والتي يصل عددها ما يقارب من 30، خلال شهر ديسمبر القادم.

توريد ما يقارب من 1300 عربة قطار خلال مدة زمنية تصل إلى 40 شهرًا.

تم توقيع الصفقة الكبرى بين “هيئة سكك حديد مصر”، وبين التحالف الروسي المجري، والذي تمثله “شركة ترانسماش هولدينج”، خلال شهر سبتمبر من العام السابق 2018.

تم الانتهاء من عربتين، واللذان يعدان نموذجًا خلال شهر سبتمبر السابق، وقد تم إرسال العربة الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها ، من أجل الحصول على “شهادة الأمان الأوروبية”، وسوف يتم إرسال النموذج الثاني إلى مصر من أجل اختباره في خطوط هيئة سكك حديد مصر.

وصف وزيل النقل والمواصلات كامل الوزير ، والصفقة بأنها “الأضخم بتاريخ السكك الحديد”.

تم الإنتهاء من جميع الأمور المتعلقة بالتعاقد المادي الخاص بالصفقة، ويتبقى فقط مرحلة مراجعة المسودة المرسلة من “بنك أكزيم “المجري، والعمل على إبداء الملاحظات من قبل الجانب المصري من أجل أن يتم التعاقد بشكل مادي قبل شهر رمضان القادم.

تضم الصفقة الكبرى العمل على توقيع عقد صيانة من الشركة، والخاصة بعربات القطارات لمدة 15 عاما، والعمل على تقديم قطع الغيار.

تتضمن الصفقة العمل على تدريب العاملين في ورش هيئة السكك الحديد لمدة 15 عامًا، على جميع أعمال الصيانة من أجل المحافظة على مستوى عربات القطارات، والعمل على استدامة الخدمة المقدمة من خلال هيئة سكك حديد مصر.

تضمنت الصفقة العمل على إقامة الشركة، ورشة جديدة مزودة بالمعدات وكافة الأدوات الخاصة بصيانة عربات القطارات.

يتم تمويل الصفقة من خلال قرض حكومي ميسر مقدم من قبل “التحالف الروسي المجري”.

صفقة القطارات جاءت من بين سبعة عروض قد تم إجراء الدراسة عليها من الناحية المادية والفنية، من قبل لجنة قد تم تشكيلها من الأطراف التالية:”الهيئة الهندسية، والكلية الفنية العسكرية، وهيئة السكك الحديد، ووزارة النقل والمواصلات، وبعض من أساتذة الجامعات المصرية”.

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