شعراوي: حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية في المحافظات

اعتمد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية في المحافظات.

حيث أصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بيان بحركة التنقلات في 8 محافظات وهي : القاهرة، الجيزة، المنوفية، قنا، الإسكندرية، جنوب سيناء، الدقهلية، وأسوان .

ووفق البيان، أوضح اللواء محمود شعراوي، أن حركة التنقلات في الإدارة المحلية، تضمنت نحو 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيرًا عامًا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا إضافة إلى نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.

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وحسب ما ورد في بيان وزارة التنمية المحلية فقد تضمنت أبرز أسماء حركة التنقلات الأتي:

1- نادر محمد عشماوي – سكرتيرًا عامًا- محافظة جنوب سيناء.

2- فوزي عبدالحميد همام – سكرتيرًا عامًا مساعدًا- محافظة جنوب سيناء.

3- محمد أحمد هنداوي- رئيسًا لمركز ومدينة بركة السبع- محافظة المنوفية.

4- عبدالحميد إبراهيم أبوالعزم – رئيسًا لمدينة سرس الليان- محافظة المنوفية.

5- جمال إسماعيل محمود – رئيسًا لمدينة قنا- محافظة قنا.

6- سمير صدقي الإمام – رئيسًا لحي وسط الإسكندرية- محافظة الإسكندرية.

7- أحمد محمد عبدالعظيم – رئيسًا لمدينة الطور- محافظة جنوب سيناء.

8- أيمن محمد رضا – رئيساً لمركز ومدينة أسوان- محافظة أسوان.

9- عبدالرحمن محمد عامر – رئيسًا لمركز ومدينة إدفو- محافظة أسوان.