مصر 365
أخبار مصر

حقيقة إعداد قانون لإجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين بالشارع

مروة عفيفي مروة عفيفي
10 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
Advertisements

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، خبرًا يفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إعداد قانون يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له.

وهو الأمر الذي كشف عن حقيقته المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بعد أن تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة الخبر المتداول، حول إعداد وزارة التضامن قانونا يسمح بإيقاف أى مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، حيث أصدرت بيان نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وخلال البيان الذي صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي ونشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل ، أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أى قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

Advertisements

وعبر البيان أفادت وزارة أنها مستمرة في تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، مشيرة إلى أن ههذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

كما شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

أخبار مصر

البنك الدولي يدعم مبادرة السيسي للاستثمار في التعليم والصحة بـ 1.03 مليار دولار

شارك وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أمس الأربعاء، في جلسة نظمها البنك الدولى بعنوان “الاستثمار فى رأس المال البشرى للشرق الأوسط وشمال..

مروة عفيفي مروة عفيفي
الأرصاد الجوية تعلن عن ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: طقس اليوم ربيعي معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي لعرض تفاصيل الأحوال الجوية، حيث ذكر خبراء الأرصاد في نشرة الهيئة الصادرة اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل..

مروة عفيفي مروة عفيفي
لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول
أخبار مصر

لتلافي الزحام.. المرور تناشد السائقين بالتزام تحويلات جامعة الدول

أهابت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بجموع السائقين بضرورة الالتلزام بالتحويلات المرورية التى تم وضعتها من قبل اﻹدارة بسبب القيام بأعمال إقامة محطة مترو في جامعة الدول العربية، وسط انتشار العديد من الخدمات المرورية في..

هبه حسن هبه حسن