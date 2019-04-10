التموين تعلن السعر الرسمي للسكر في البطاقات التموينية

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار عن زيادة سعر السكر بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وبخصوص تلك المعلومة، تواصل المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، مع مسئولي وزارة التموين حول ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، وأعلن المركز الإعلامي أن هذه المعلومة غير صحيحة بالمرة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، بيانًا ذكر فيه: ” أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وأن أسعار جميع السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي دون أي زيادات”

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وخلال البيان شددت الوزارة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكدت وزارة التموين خلال بيان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية بمبلغ 9.5 جنيه بجميع منافذ الوزارة سواء منافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد متصل، أشارت وزارة التموين إلى أنها استعدت لشهر رمضان المبارك من خلال تنظيم 220 منفذاً لمعرض “أهلاً رمضان”، والذي سيبدأ في يوم 21 أبريل، وينتهي يوم 5 مايو، مُضيفةً أنه سيتم طرح جميع السلع والمنتجات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة وبسعر الجملة مع زيادة الكميات المعروضة بنسبة من 15 إلى 20 % لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وفي نهاية البيان، ناشدت وزارة التموين المواطنين بعدم ترويج تلك الشائعات والأخبار الكاذبة، وأنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لـ بوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).