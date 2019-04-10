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توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس ليوم الخميس 10 أبريل 2019

مروة عفيفي مروة عفيفي
10 أبريل، 2019
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الطقس
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تضمن توقعات خبراء الأرصاد لطقس غدًا الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف الخبراء في نشرتهم أن الرؤية تقل فى ظل تكون الشبورة المائية صباحًا خاصة على شمال البلاد وتمتد حتى شمال الصعيد، كما أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما فيما يخص حالة البحرين، أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانهم، الصادر اليوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل، أنه بالنسبة لحالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي:

  • القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة.
  • مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
  • سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.
  • قنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.
  • أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

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